Джигарханян проведет в больнице еще несколько дней

Актер Армен Джигарханян, который был госпитализирован из своего театра 17 января, пробудет в больнице еще несколько дней. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в медицинских кругах.

"У Армена Джигарханяна грипп с температурой. Угрозы для его жизни нет, но врачи сочли разумным оставить артиста в больнице, где он проведет ближайшие пару дней", - сказал источник. Он уточнил, что врачи провели осмотр артиста, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него не выявлено.

Актер Армен Джигарханян накануне был госпитализирован в больницу имени Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей есть подозрения на невралгию, они подозревали, что артист мог подхватить вирус.