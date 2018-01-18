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Из 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 8


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 17 и 18 января, раскрыто 8.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 18 случая кражи, 9 случаев мошенничества, 3 случая злоупотребления должностными обязанностями, по 2 случая похищения человека и присвоения, 1 случай хулиганства.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи, по 1 случаю убийства и хулиганства. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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