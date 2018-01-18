Вуди Аллен опроверг обвинения в сексуальном насилии в отношении дочери

Американский кинорежиссер и неоднократный обладатель премии "Оскар" Вуди Аллен опроверг обвинения в сексуальном насилии по отношению к своей приемной дочери после ее нового интервью. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает телеканал CBS.

Приемная дочь кинорежиссера Мэлоун (Дилан) Фэрроу в четверг в интервью телеканалу CBS повторила обвинения против Аллена, впервые озвученные в 2014 году, после чего кинорежиссер снова опроверг ее слова.

"Даже несмотря на то, что семья Фэрроу цинично использует возможность, предоставленную движением Time's Up, для повторения этих дискредитированных обвинений, это не делает их сегодня более правдивыми, чем в прошлом. Я никогда не растлевал мою дочь – как и заключили все расследования четверть века назад", — цитирует телеканал заявление Аллена.

Первого февраля 2014 года в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Фэрроу, приемной дочери Вуди Аллена. В открытом письме она рассказала, как в семилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны Аллена. Предполагаемые сексуальные отношения режиссера с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против Аллена тогда не было выдвинуто.

После того, как в США разразился скандал, связанный с сексуальными домогательствами, свои гонорары от съемок в фильмах Аллена в фонд помощи жертвам насилия Time's Up пожертвовали актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Холл.

Вуди Аллен — американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Аллен — один из самых плодовитых американских кинорежиссеров, снявший 50 кинолент. Среди них — "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011). Аллен — 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии "Оскар".