Определена самая дорогая бикини-модель в Instagram

Самой высокооплачиваемой моделью нижнего белья и купальников в социальной сети Instagram стала Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel), которая выступает в показах компании Victoria's Secret. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Рейтинг составил британский бельевой бренд BlueBella. По его данным, 29-летняя модель с 11,8 миллиона подписчиков в соцсети зарабатывает 70 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за один рекламный пост.

На второй строчке оказалась 21-летняя Алексис Рен (Alexis Ren). На нее подписаны 11,7 миллиона человек. Рен сотрудничала с L'Oreal и Calvin Klein. Тройку лидеров закрывает американка Ана Шери (Ana Cheri). Модели 31 год, у нее более 11 миллионов подписчиков.