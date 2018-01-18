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КНДР проведет военный парад перед Олимпиадой в Пхенчхане


Власти Северной Кореи планируют провести военный парад за день до церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Ожидается, что в параде примут участие до 12 тыс. северокорейских военнослужащих. Зрителям продемонстрируют военную технику.

Парад запланирован на 8 февраля и пройдет на аэродроме, расположенном близ Пхеньяна. По данным агентства, он приурочен ко дню создания регулярной армии КНДР 69 лет назад, 8 февраля 1948 года.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. Сеул и Пхеньян согласились на то, чтобы делегации Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр прошли вместе, под флагом "объединенной Кореи".

 

 




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