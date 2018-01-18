"Летающая ванна" из Германии попала на видео

Команда блогеров из Германии "The Real Life Guys" продемонстрировала свое изобретение — "человеческий дрон", который представляет из себя летающую платформу, "замаскированную" под ванну. Запись испытаний аппарата доступна на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

Герой видео, обнаружив, что дома нет еды, выходит на улицу и садится в "припаркованную" ванну. С помощью пульта дистанционного управления он поднимает дрон с четырьмя моторами в воздух, пересекает на нем поле и приземляется около кондитерской. "Думаю, надо еще попрактиковаться вылезать из этой штуки", — добавляет он.

Необычное изобретение вызвало восхищение у пользователей сети. За три дня ролик просмотрели более 363 тысяч раз, он собрал более 22 тысяч лайков.