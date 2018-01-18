Правительство Армении намерено дать фундаментальное решение накопившимся задолженностям по части налога на имущество и земельного налога

Премьер-министр Армении Карен Карапетян дал поручения предложить решения по накопившимся задолженностям по части налога на имущество и земельного налога, а также по ряду других задолженностей в сферах управления органами местного самоуправления, КГД и пр. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании правительства Армении 18-го января.

«С учетом того, что, несмотря на предпринятые ранее меры, задолженности, штрафы, пени и пр., не были полностью решены, необходимо разработать системный подход, что позволит решить вопрос и предупредить накопление задолженностей в будущем»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян дал поручения министрам территориального управления, сельского хозяйства, финансов, председателю КГД и губернаторам в месячный срок подвести итоги и сделать предложения по указанным вопросам.

сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.