Потери стран ближневосточного региона в результате "арабской весны" - серии переворотов и массовых народных волнений, которые прокатилась по многим арабским государствам в 2011 году, и последующими за ними событиями, составляют $900 млрд. Такие данные привел президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем выступлении на форуме "История родины", который открылся в среду в Каире, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ущерб, нанесенный арабским народам событиями "арабской весны" 2011 года и последовавшими революциями составляет $900 млрд", - отметил египетский президент. По словам ас-Сиси, в результате войн, внутренних конфликтов и переворотов в этот период в регионе погибли 1,4 млн человек, еще 15 млн оказались на положении беженцев.