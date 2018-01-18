Нижняя палата парламента Великобритании приняла билль о Brexit

Палата общин парламента Великобритании приняла билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом стало известно в среду после проведенного голосования в нижней палате британского законодательного органа.

За внесенный правительством законопроект, который должен будет превратить законы ЕС во внутрибританские после того, как страна выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года, проголосовали 324 депутата. Против него высказались 295 народных избранников. "Мы рады, что законопроект успешно прошел данный этап своего пути через парламент. Это очень важный законодательный акт, целью которого является установление максимальной определенности после выхода (из Евросоюза) для граждан и представителей бизнеса", - заявил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис в коммюнике.

После сегодняшнего голосования законопроект поступит на рассмотрение Палаты лордов.



