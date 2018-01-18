Аномальная зима не представляет угроз для сельского хозяйства

В Армении продолжается аномальная зима. Ответственные лица, на данный момент, не видят угроз для сельского хозяйства. В беседе с «Арменпресс» замминистра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян уверил, что при подобном же дальнейшем течении погодных явлений мы плавно перейдем к нормальной весне. «Температура воздуха ночами бывает низкой, днем – высокой. Баланс сохраняется »,-сказал замминистра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

По его словам, на данный момент угрозы заморозков нет, ничто не заморозилось, в том числе, озимые зерновых. «Если вдруг наступит резкое похолодание, был бы желателен снежный покров на посевах озимых»,- сказал замминистра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

По его словам, если погода не переменится и, по прогнозам метеорологов, наступит потепление, то сельчане вынуждены будут начать весенние работы.

«Такая же аномальная зима была и в 2015 году, и в результате мы собрали обильный урожай», - сказал Арутюнян.

По его словам, выпавшие осадки обеспечили наличие в почве влаги, и засухи не предвидится.

Аномальная зима благоприятно сказалась и на животных, которые продолжают пастись на подножном корме.

В теплицах электричество и газ расходуются в экономном режиме, что благоприятно скажется на цене тепличной продукции.

Как в беседе с «Арменпресс» сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян, такие же теплые зимы в Армении наблюдались в 1963, 1966, 2010 годах, когда среднемесячные температуры превышали норму на 4-6 градусов.

По его словам, начиная с 19-го января, температура воздуха в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе повысится на 12-13 градусов. «После 25-го января не исключено выпадение снега»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.