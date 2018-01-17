Президент Армении Серж Саргсян принял организаторов церемонии вручения Премии Президента «За всемирный вклад в сферу информационных технологий»

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 17 января, принял организаторов церемонии вручения Премии Президента РА «За всемирный вклад в сферу информационных технологий». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В начале встречи президент поблагодарил за проделанную за минувшие 8 лет работу организаторов и всех тех, кто заинтересован в развитии сферы, затем поинтересовался, в какой степени, исходя из результатов минувших лет, присуждение премии послужило своей цели, существует ли необходимость в дальнейшей популяризации премии, что организаторы думают о том, чтобы сделать премию более эффективной и полезной в будущем...

Участники встречи сошлись во мнении, что они достигли основных целей, положенных в основу присуждения премии: за последние 8 лет Армению посетили 8 лауреатов, внесших исключительный вклад в дело развития IT-сферы в мире и пользующихся большим авторитетом.

Их встречи со специалистами сферы и молодежью в Армении вызвали большое воодушевление. По заверению организаторов, одной из целей было повышение посредством присуждения премии узнаваемости Армении в мире – как развивающегося центра высоких технологий. По мнению участников встречи, в этом направлении существует проблема повышения эффективности усилий, с этой целью в настоящее время проводится работа.

Организаторы с удовлетворением отметили, что посетившие Армению лауреаты Премии Президента РА уезжали с сильными впечатлениями, некоторые из них – с желанием вернуться вновь. При этом трое из лауреатов продолжили сотрудничество и практическими шагами укрепили связь с Арменией. В частности, президент по развитию компании «Cisco» Марио Маццола пожертвовал большую сумму Американскому университету Армении, генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский подписал меморандум о сотрудничестве с РАУ, чтобы открыть новую магистерскую программу и развивать сотрудничество между вузом и лабораторией. А бывший исполнительный директор компании Hitachi Йугио Макимото под впечатлением визита в Армению издал книгу под названием «Армения как инновационная страна».

Участники встречи также коснулись основных тенденций развития ИТ-сферы в последние годы, вызовов и потенциала сферы, представили предложения касательно возможностей дальнейшего развития.