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В США предложили разделить Калифорнию на два штата


Инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния, так как штат Калифорния, по ее мнению, стал "неуправляемым", говорится в опубликованной Декларации независимости от Калифорнии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Новая Калифорния — новый штат в процессе развития", — сообщается в документе.

Отмечается, что учредить новый штат необходимо для того, чтобы "сбросить оковы тирании". "Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом", — считает инициативная группа.

Как говорится в документе, население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек.

По данным СМИ, штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.

 

 




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