В США предложили разделить Калифорнию на два штата
14:59, 17 Январь, 2018
Инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния, так как штат Калифорния, по ее мнению, стал "неуправляемым", говорится в опубликованной Декларации независимости от Калифорнии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Новая Калифорния — новый штат в процессе развития", — сообщается в документе.
Отмечается, что учредить новый штат необходимо для того, чтобы "сбросить оковы тирании". "Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом", — считает инициативная группа.
Как говорится в документе, население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек.
По данным СМИ, штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.