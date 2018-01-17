Македония и Греция возобновили переговоры о названии македонского государства

Представители Греции и Македонии в среду возобновили переговоры по урегулированию разногласий из-за названия македонского государства, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Accosiated Press.

Переговоры проходят при участии спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица.

"Я думаю, что люди в обеих странах готовы к тому, чтобы услышать возможные пути решения, которые будут соответствовать их национальным интересам, но также будут включать элементы компромисса", - заявил ранее на этой неделе Нимиц.

Спор между Грецией и Македонией продолжается уже около 27 лет. После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Ввиду этого спора Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит до урегулирования спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".