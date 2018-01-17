Известны еще 5 участников проекта «К Евровидению»

На официальном канале в YouTube проекта «К Евровидению» с 15-го января продолжаются презентации песен участников. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Общественного телевидения Армении.



В сети ранее появились первые пять песен претендентов на представление Армении на песенном конкурсе «Евровидение 2018», затем – еще пять.



Сегодня свои песни разместили еще пять исполнителей.

Арман Месропян - What You Hide Асмик Широян - You and I Геворк Арутюнян - Stand up Мгер Армения - Forever Жанна Давтян - Unbreakable

В новом сезоне проекта "К Евровидению" творческими силами померятся Роберт Колоян, Севак Ханадян, Сурен Погосян, Мгер Армения, Жанна Давтян, Айк Каспаров, Геворг Арутюнян, Мария Secret, Асмик Широян, Ангел, Амалия Маргарян, Тамар Каприелян, Лусине Марданян, Арман Месропян, Мариам, Камиль (Арсен Григорян), а также группы "Немра", "Alternative" и "Гата Бенд".Новый сезон проекта «К Евровидению» будет состоять из трех этапов: отборочного, полуфинала и финала, которые будут транслироваться в эфире Первого канала с 3-го февраля 2018 года. Победителя определят телезрители и жюри в составе международных экспертов по принципу соотношения голосов 50/50.63-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии Лиссабоне, полуфиналы состоятся 8-го и 10-го мая, а финал - 12 мая. В конкурсе примут участие представители 43-х стран.