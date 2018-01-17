Из-за густого смога в Сеуле введен режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в южнокорейской столице в среду из-за высокого уровня загрязнения воздуха. Как передает Арменпресс, об этом сообщает мэрия Сеула.

Для снижения загрязненности атмосферы владельцам частных автомобилей с четными регистрационными номерами рекомендовано воздержаться от поездок. 17 января в часы пиковых нагрузок городской общественный транспорт будет работать бесплатно. Власти мегаполиса также обязали 80 государственных предприятий, деятельность которых загрязняет воздух, сократить объем производства.

Реализация экстренных мер обходится городскому бюджету в $4,5 млн в сутки, однако, как показывают данные мониторинга, они практически не оказывают влияния на экологическую ситуацию. В этой связи оппозиция уже раскритиковала малоэффективное использование государственных средств.

Согласно данным синоптиков, концентрация в воздухе взвешенных микрочастиц более чем в три раза превышает предельно допустимый уровень. Ученые подсчитали, что нахождение на улице при подобной концентрации микропыли в течение часа по вреду для здоровья эквивалентно вдыханию табачного дыма в течение 84 минут.



