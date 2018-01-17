Белый дом: Трампа любят, потому что он не всегда политически корректен

Президент США Дональд Трамп не всегда придерживается политической корректности, он допускает жесткие высказывания, но за это его и ценят американцы. С таким утверждением во вторник на регулярном брифинге для журналистов выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Никто здесь не будет делать вид, что президент всегда политически корректен. Это не так. Думаю, это одна из причин, почему американский народ любит его, одна из причин, почему он победил", - сказала Сандерс.

По словам представителя Белого дома, американский лидер "не робот". "Он тот, кто называет вещи своими именами, и иногда он использует жесткие выражения", - резюмировала она.