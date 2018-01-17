Арташатские школьники выехали в Брюссель

Выигравшие региональную программу Кавказа «Вопросы энергосбережения» 12 школьников из старшей школы Арташата выехали 17-го января в Брюссель, в сопровождении директора школы Епраксии Симонян и учительницы английского языка Евгении Арутюнян.

Одним из условий конкурса было сотрудничество с одной из европейских стран, и арташатские школьники вступили в сотрудничество со средней школой города Мира в Италии.

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Лилит Мачкалян