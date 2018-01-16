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Премьер-министр Армении посетил министерство транспорта, связи и информационных технологий


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 16 января  посетил министерство транспорта, связи и информационных технологий, чтобы ознакомиться с выполненными в 2017 году работами, реализацией программы мероприятий деятельности и приоритетных задач правительства, а также планами на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр Ваан Мартиросян, его заместители и руководители учреждений при министерстве представили работу в сферах, находящихся под их ответственностью.




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