Премьер-министр Армении посетил министерство транспорта, связи и информационных технологий

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 16 января посетил министерство транспорта, связи и информационных технологий, чтобы ознакомиться с выполненными в 2017 году работами, реализацией программы мероприятий деятельности и приоритетных задач правительства, а также планами на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр Ваан Мартиросян, его заместители и руководители учреждений при министерстве представили работу в сферах, находящихся под их ответственностью.