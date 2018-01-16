Названа главная опасность соли

Американские ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу чрезмерного количества соли провоцирует изменения иммунной системы в кишечнике, которые влекут за собой деградацию когнитивных функций человека. Соответствующее исследование опубликовано в Nature Neuroscience, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты показали, что злоупотребление хлоридом натрия в течение трех недель приводит к эндотелиальной дисфункции, уменьшению мозгового кровотока и когнитивным нарушениям, но не меняет артериальное давление.

К подобным выводам ученые пришли в ходе наблюдений за мышами. Полученные результаты, отмечают авторы, справедливы и для людей. Специалисты заметили, что негативные последствия высокосолевой диеты допускали отмену в случае возвращения грызунов к нормальному режиму питания.

Всемирная организация здравоохранения рекомендуетежедневно употреблять не более пяти граммов соли. Отмечается, что уменьшение потребления соли до пяти граммов в сутки каждым человеком может предотвращать примерно 2,5 миллиона смертей ежегодно.