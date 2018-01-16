Разведчики ЮВО готовятся к уничтожению ДРГ в горах Армении

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, отрабатывают ведение боевых действий с диверсионными группами условного противника в горах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на высокогорном полигоне «Камхуд» в ходе тактико-специальных занятий инструкторы обучают разведчиков соединения поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника с применением бесшумной техники перемещения по снежному насту на лыжах в горной местности.

Поиск групп условного противника осуществляется на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря с использованием карт и современных GPS-навигаторов комплексов разведки «Стрелец» и экипировки «Ратник».

Также в ходе обучения разведчики отработают нормативы по специальной, тактической, огневой подготовке и преодолению препятствий на специальной горной полосе разведчика «тропа разведчика».

К практическим занятиям в горной местности в Закавказье привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 50 единиц военной техники.