СМИ: продажи альбомов The Cranberries резко выросли после известия о смерти солистки

Спрос на записи рок-группы The Cranberries резко увеличился после сообщения овнезапной смерти ее солистки Долорес О'Риордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал TMZ.

По его данным, продажи альбома группы Something Else, вышедшего в апреле 2017 года, выросли более чем в 10 раз, первого студийного альбома группы Everybody Else Doing It - более чем в 2 раза. Спрос на дебютный сольный альбом О'Риордан Are you listening? также вырос примерно в 2,5 раза, передает портал.

Солистка The Cranberries скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представители певицы в своем сообщении для прессы указали, что никаких данных о причине смерти пока нет. Певица находилась в британской столице на коротком сеансе звукозаписи. По информации телеканала Sky News, О'Риорданнамеревалась записать новую версию песни Zombie совместно с рок-группой Bad Wolves.