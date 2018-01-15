Армения и Иран подписали соглашение о строительстве моста между Арменией и Грузией

В рамках кредитного соглашения, подписанного между Арменией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 23 ноября 2012 года, иранская компания «Ariana Tunnel Dam Co. (Iran)» будет осуществлять строительство нового моста Сахахло-Баграташен между Арменией и Грузией на реке Дебед. Как сообщили Арменпресс пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, 15 января в министерстве было подписано соглашение о разработке и строительстве нового моста в рамках финансируемой ЕБРР «Программы модернизации Северного коридора».

С армянской стороны соглашение было подписано министром транспорта, связи и информационных технологий Вааном Мартиросяном, а с иранской стороны - президентом компании «Ariana Tunnel Dam Co. (Iran)» Али Мусави.

На церемонии подписания присутствовал посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади.

Мартиросян поприветствовал вступление иранской строительной компании в Армению и придал большое значение работам, которые должны выполняться на высоком уровне, качественно и в соответствии с графиком.

«Будет считать победу этого тендера первым шагом и надеемся, что иранские компании в дальнейшем примут участие в проектах в Армении, инвестиционных программах, в частности, в строительстве предстоящих туннелей в южной части инвестиционной программы коридора Север-Юг», - сказал министр.

Представители иранской строительной компании заверил министра, что они будут вести работы на самом высоком уровне.