В Цахкадзоре будет построен сверхновый и сверхмощный спорткомплекс

В Цахкадзоре на базе Коледжа Олимпийской смены будет построен сверхновый и сверхмощный спорткомплекс. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК. Комплекс будет предназначен для всех видов спорта. Главный секретарь АОК, министр по делам спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян созвал представителей различных видов спорта, чтобы выслушать их мнение по этому вопросу.

Новый спорткомплекс будет снабжен залами для единоборств и групповых видов спорта, футбольным полем, атлетическим комплексом, беговыми дорожками, бассейном (50x25 м), двумя гостиничными флигелями для национальных, молодежных и детских сборных страны.

Все указанные сооружения будут оборудованы самым современным оборудованием, включая рекреационные мощности, сауны, тренажеры и пр.

В комплексе предусмотрены медицинские кабинеты и лаборатории, будет действовать пресс-центр, будут выделены особые штабы для тренерских советов и пр.