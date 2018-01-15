В одном из домов Одзуна вспыхнул пожар: внутри обнаружен обгоревший труп хозяйки дома
В отделе полиции Туманяна 14-го января было получено сообщение о том, что в селе Одзун, в одном из домов вспыхнул пожар.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, после того, как пожар по адресу 5-ая улица, дом 29 был изолирован, на полу в гостиной был обнаружен обгоревший труп хозяйки дома Розы Карапетян, 1936 г.р.В гостиной стояла печка. При внешнем осмотре на трупе следов насилия не было обнаружено. Ведется расследование причин случившегося.
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