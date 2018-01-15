Reuters: Ford планирует инвестировать $11 млрд в производство электромобилей

Американский автопроизводитель Ford планирует увеличить инвестиции в производство электромобилей до $11 млрд к 2022 году. Как передает Арменпресс, об этом 15 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на председателя правления компании Билла Форда.

"Инвестиционный показатель заметно выше, чем ранее объявленный целевой показатель в $4,5 млрд к 2020 году, - сообщили руководители Ford, - и включает в себя расходы на разработку специализированных архитектур электромобилей".

Таким образом, компания планирует расширить модельный ряд гибридов и электромобилей до 40 наименований, из них 16 будут электромобили.

Как отмечает издание, затраты на проектирование, исследования и разработки Ford в 2016 году составили $7,3 млрд, а в 2015 году - $6,7 млрд.





