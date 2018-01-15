МИД Турции озабочен намерением США создать на границах Сирии силы безопасности

МИД Турции официально выразил недовольство тем, что США намерены создать на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF). Как передает «Арменпресс», об этом сказано в заявлении МИД Турции.

В своем заявлении МИД Турции назвал сотрудничество с курдскими силами «неправильным и беспокоящим». По убеждению турецкой стороны, этот шаг отрицательно скажется на борьбе против ИГИЛ. МИД Турции назвал это решение «крайне ошибочным».

Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ, возглавляемая США, намерена создать на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF). Пресс-секретарь коалиции Томас Вилль сообщил, что в составе сил безопасности будет задействовано около 30 тысяч человек. Силы пограничной безопасности будут дислоцированы на границах с Турцией и Ираном.