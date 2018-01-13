Полностью ледяной отель по мотивам фильма "Игра престолов" построили в Лапландии профессиональные скульпторы из России, Украины, Польши и Латвии, сообщает медиакомпания HBO Nordic.



"Отель расположен на площади 20 тысяч квадратных метров, в отеле около 30 номеров, которые оформлены по мотивам популярного телевизионного шоу, в том числе знаменитым, но ледяным троном, который охраняет Григор Гора Клиган, и ледяной горкой в форме дракона", — говорится в сообщении.

Всем гостям отеля дополнительно предоставляются одеяла и электрические грелки, ввиду того что температура внутри гостеприимного заведения минус 5 градусов. Также в отеле есть кинотеатр, ледяной ресторан и арктический бар.

Цена номера на двух персон, включающая экскурсионный тур по деревне, высококачественные спальные принадлежности, душ, туалет, утреннюю побудку, горячий ягодный сок, завтрак в отапливаемом ресторане и диплом о прошедшей ночевке в ледяном отеле, составляет 294 евро за ночь. Данные цены действительны до 8 апреля, когда отель закроется по естественным причинам, уточняется в сообщении.