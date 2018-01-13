Крупнейший в истории Калифорнии лесной пожар локализован

Бушующий в Калифорнии природный пожар "Томас" в пятницу удалось локализовать, сообщили в управлении по защите лесных угодий и противопожарной охране Калифорнии. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



"Пожар "Томас" был локализован на 100%", — сообщается на сайте ведомства. В настоящий момент причина пожара выясняется.

Как сообщили в управлении, пожар охватил площадь в 282 тысячи акров (114 тысяч гектаров).

Лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря. Распространению пламени способствовали сухая погода и сильные ветры. Всего на территории штата бушевало шесть пожаров, самым крупным из которых стал "Томас". Он привел к эвакуации десятков тысяч местных жителей, его тушили тысячи пожарных. Пожар "Томас" стал самым сильным в истории Калифорнии.