Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

В Британии выявили новые случаи заболевания птичьим гриппом


Британское министерство сельского хозяйства зафиксировало новые случаи заболевания птичьим гриппом H5N6 у 17 диких птиц в графстве Дорсет на юго-западе страны, сообщается на сайте правительства. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

По данным министерства, это первые случаи заболевания, зарегистрированные зимой 2017-2018 годов. Штамм заболевания отличается от того, который поразил Китай в прошлом году, и не представляет высокой угрозы заражения для человека.

"Риск для общественного здоровья от птичьего гриппа H5N8 очень низок, и Агентство по стандартам качества пищевых продуктов сообщило, что заболевание не представляет риска для продовольствия", — говорится в заявлении министерства. При этом уточняется, что вирус "очень заразный" и "смертелен" для птиц.

Власти призвали птицеводов провести регистрацию птиц и соблюдать меры осторожности.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации