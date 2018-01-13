Manchester United намерен повысить зарплату Дэвида де Хеа

Клуб ManchesterUnited стремится удержать вратаря Дэвида де Хеа.

Как передает Арменпресс, с этой целью клуб собирается повысить его зарплату с 210 тысяч фунтов до 300 тысяч. Контракт испанского игрока с манкунианцами истекает в 2019 году.

Дэвидом де Хеа интересуются многие клубы, в частности – мадридский «Реал».