Посол Армении считает ратификацией Эстонией соглашения Армения-ЕС месседжом другим странам ЕС

Посол Армении в Эстонии, Литве и Латвии Тигран Мкртчян прокомментировал ратификацию Эстонией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс в интервью Общественному телевидению Армении, Мкртчян подчеркнул, что Эстония стала первым членом Европейского Союза, ратифицировавшим данное Соглашение.

«Это можно объяснить двумя важными факторами. Во-первых, это соглашение было подписано в 2017 году во время председательства Эстонии в Европейском союзе и является одним из основных достижений саммита Восточного партнерства, состоявшегося в Брюсселе. Кроме того, в 2018 году, ратифицировав документ в самом начале и отправив его в Брюссель, Эстония направляет другим государствам-членам Европейского Союза месседж о том, чтобы они также как можно скорее ратифицировали этот важный документ», - сказал Мкртчян.

Эстония ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, став первой из 28 стран-членов ЕС, одобривших документ, подписанный между Арменией и Европейским Союзом.