Конкурс туристических историй «Однажды в Армении» продлевается до 25 января.

Авиакомпания «Армения», информационное агентство «Арменпресс», Госкомитет по туризму Армении в декабре прошлого года объявили конкурс туристических историй «Однажды в Армении». На конкурс принимаются рассказы, представляющие Армению по новому, раскрывающие ее известные и неизвестные стороны.

В связи с высоким интересом к конкурсу и по просьбе многочисленных читателей и конкурсантов организаторы решили продлить конкурс до 25 января.

В конкурсе могут принять участие рассказы следующего содержания:

- История, случившаяся с автором рассказа;

- История, случившаяся с туристом, посетившим Армению.

Требования к участникам:

- Максимальный размер текста - 500 слов;

- Рассказ должен быть представлен на армянском языке;

- Участники могут быть из любого уголка мира. Конкурс стартует 21-го декабря 2017 года и продлится до 16:00 13-го января 2018 года;

- Рассказы посылать по адресу [email protected] по теме «Однажды в Армении» (subject line);

- С рассказом надо выслать электронную копию паспорта, номер телефона, качественную фотографию автора (тайна персональных данных гарантируется);

- Несоответствующие требованиям материалы в конкурсе участвовать не будут;

- Имена победителей конкурса будут опубликованы 20-го января.

- О церемонии награждения сообщат позже.

Участник конкурса гарантирует:

- Свое авторство;

- Ранее неопубликованность рассказа;

- То, что рассказ написан специально для конкурса «Однажды в Армении».

Приз:

Будут избраны 2 победителей, по одному призу за каждый контент.

Победители получат бесплатные билеты на рейсы Ереван-Бейрут-Ереван или Бейрут-Ереван- Бейрут,

Все квалифицированные на конкурс рассказы будут публиковаться на сайте www.armenpress.am , в спецразделе «Однажды в Армении».

Победители будут определяться совместным жюри учредителей конкурса.