Конкурс туристических историй «Однажды в Армении» продлевается до 25 января
Конкурс туристических историй «Однажды в Армении» продлевается до 25 января.
Авиакомпания «Армения», информационное агентство «Арменпресс», Госкомитет по туризму Армении в декабре прошлого года объявили конкурс туристических историй «Однажды в Армении». На конкурс принимаются рассказы, представляющие Армению по новому, раскрывающие ее известные и неизвестные стороны.
В связи с высоким интересом к конкурсу и по просьбе многочисленных читателей и конкурсантов организаторы решили продлить конкурс до 25 января.
В конкурсе могут принять участие рассказы следующего содержания:
- История, случившаяся с автором рассказа;
- История, случившаяся с туристом, посетившим Армению.
Требования к участникам:
- Максимальный размер текста - 500 слов;
- Рассказ должен быть представлен на армянском языке;
- Участники могут быть из любого уголка мира. Конкурс стартует 21-го декабря 2017 года и продлится до 16:00 13-го января 2018 года;
- Рассказы посылать по адресу [email protected] по теме «Однажды в Армении» (subject line);
- С рассказом надо выслать электронную копию паспорта, номер телефона, качественную фотографию автора (тайна персональных данных гарантируется);
- Несоответствующие требованиям материалы в конкурсе участвовать не будут;
- Имена победителей конкурса будут опубликованы 20-го января.
- О церемонии награждения сообщат позже.
Участник конкурса гарантирует:
- Свое авторство;
- Ранее неопубликованность рассказа;
- То, что рассказ написан специально для конкурса «Однажды в Армении».
Приз:
- Будут избраны 2 победителей, по одному призу за каждый контент.
- Победители получат бесплатные билеты на рейсы Ереван-Бейрут-Ереван или Бейрут-Ереван- Бейрут,
Все квалифицированные на конкурс рассказы будут публиковаться на сайте www.armenpress.am , в спецразделе «Однажды в Армении».
Победители будут определяться совместным жюри учредителей конкурса.