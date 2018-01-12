Новое открытие армянских археологов: городище в Армавире датируется концом 8-го - началом 7-го тысячелетия до н.э.

Новое открытие армянские археологи сделали на раскопках около села Лернагог Армавирской области: на территории поселения «Лернагог-1» находки датируются концом 8-го - началом 7-го тысячелетия до н.э. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института археологии и этнографии НАНА Павел Аветисян, рассказывая об итогах 2017 года.

«Впервые на этой территории найдено оседлое городище, которое датируется концом 8-го - началом 7-го тысячелетия до н.э. До этого на территории Армении самые ранние находки датировались первой четвертью 6-го тысячелетия до н.э. Это стало блестящим результатом базисных исследований»,- сказал директор Института археологии и этнографии НАНА Павел Аветисян.

По его словам, исследования показали, что проживающее здесь общество владело определенными архитектурными навыками.

По словам сотрудника Института археологии и этнографии НАНА Артура Петросяна, здесь были найдены следы глиняных построек.

«Т.е., мы можем сказать, что к концу 8-го тысячелетия до н.э. люди владели навыками строительства из глины. Той же дате принадлежат и другие найденные здесь артефакты»,- сказал он.

Доктор Макото Аримура из Токайского университета Японии приехал в Армению годы назад. До этого он работал в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, пр. Он интересуется вопросами неолита.

«Ближний Восток, Кавказ являются осевой частью культуры неолита. В Сирии, Ираке, Турции имеется множество памятников той эпохи, однако о Кавказе мы знаем мало. Пока памятники здесь датировались первой четвертью 6-го тысячелетия до н.э., о более ранних мы сведений не имели. Эти исследования показали, что в Армении имеется более раннее поселение, где творили и жили люди. Для меня стало сюрпризом то, что была найдена архитектура. Это самая древняя подобная находка на Кавказе, что означает, что люди умели строить и до 6-го тысячелетия до н.э»,- сказал он.

Как сказал директор Института археологии и этнографии НАНА Павел Аветисян, они пока изучили небольшой участок территории, и раскопки будут продолжены. По его словам, надлежит, чтобы Минкульт Армении включил это городище в число охраняемых памятников истории.

«Все артефакты, которые мы раскапываем, изучаются и анализируются в зарубежных лабораториях, так что проблем с доказательствами мы не имеем»,- сказал он.