Кинолента "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо удостоена премии Critics' Choice ("Выбор критиков") в номинации "Лучший фильм" по итогам 2017 года. 23-я по счету ежегодная церемония награждения состоялась в четверг в городе Санта-Моника (штат Калифорния) и транслировалась в эфире телеканала Си-даблъю (CW), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Форма воды" лидировала в этом году по числу номинаций на премию, присуждаемую Ассоциацией кинокритиков США и Канады. Всего лента была представлена в 14 категориях. В результате картина, рассказывающая фантастическую историю любви немой женщины и человека-амфибии, получила четыре статуэтки, включая награду за лучшую режиссуру.

Премия в категории "Лучший актер" была присуждена Гари Олдману, воплотившему образ бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) в ленте "Темные времена". Награды за лучшую женскую роль удостоилась американка Фрэнсис Макдорманд. В картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" она исполнила роль матери, которая пытается справиться с горем после убийства дочери.

Сэм Рокуэлл, сыгравший в той же ленте, был отмечен за лучшую мужскую роль второго плана. Лучшей актрисой второго плана кинокритики США и Канады признали Эллиссон Дженни за ее работу в фильме "Тоня против всех" (I, Tonya). Все эти четыре актера и актрисы в минувшее воскресенье также были удостоены премии "Золотой глобус" в тех же номинациях.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" награду присудили картине немецкого режиссера Фатиха Акина "На пределе" (Aus dem Nichts).

Лучшим анимационным фильмом критики признали очередную картину знаменитой студии Pixar "Тайна Коко" (Coco), которая ранее уже получила "Золотой глобус".

Лучшим драматическим сериалом был назван "Рассказ служанки" (The Handmaid’s Tale).

Премия Critics' Choice присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Это профессиональное объединение состоит примерно из 250 человек и считается крупнейшей организацией такого рода в Северной Америке.





