Россия поддержит председательство ОБСЕ в вопросе урегулирования карабахского конфликта: Лукашевич
Россия продолжит поддерживать председательство Италии в ОБСЕ в 2018 году в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом заявил постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Мы полностью разделяем настрой Италии в вопросе усилий ОБСЕ по процессам урегулирования региональных конфликтов»,- заявил постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич, отметив, что, прежде всего, это относится к кризису на востоке Украины.
По его словам, нельзя ослаблять усилий по процессам урегулирования и других региональных конфликтов.
«Россия продолжит поддерживать председательство Италии в ОБСЕ в 2018 году в вопросе урегулирования приднестровского и карабахского конфликтов. Мы высоко ценим роль ОБСЕ в поддержании диалога между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, в рамках Женевских обсуждений вопросов безопасности в Закавказье»,- заявил постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич.
Как сообщалось ранее, Италия поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в постоянном совете ОБСЕ заявил новый действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано, представляя приоритеты и программу своего председательства.
«Мы поддерживаем работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому вопросу для поиска окончательного согласованного решения этого конфликта», - сказал он.Альфано подчеркнул, что отношение итальянского председательства к затяжным конфликтам останется прежним, и в период председательства Италии в ОБСЕ они всегда будут сосредоточены на этих вопросах.
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