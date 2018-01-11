СМИ: Huawei выиграла процесс против Samsung по делу о нарушении прав собственности

Крупнейший китайский производитель смартфонов компания Huawei выиграла процесс против южнокорейской корпорации Samsung по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности. Как сообщило Центральное телевидение Китая, Народный суд средней ступени китайского города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) признал 11 января Samsung виновной в нарушении патентов Huawei, связанных с технологией беспроводной связи, и обязал ее прекратить производство и продажу соответствующей продукции.

Huawei подала иск против Samsung в суды штата Калифорния и китайского города Шэньчжэнь в мае 2016 года. Южнокорейская компания обратилась в суд с аналогичной ответной жалобой. Cудебное решение по искам Samsung пока не объявлено, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Samsung, Huawei и Apple входят в тройку мировых лидеров по производству смартфонов. На китайскую компанию приходится, по последним данным, порядка 10% доли на глобальном рынке производства и продажи мобильных телефонов.





