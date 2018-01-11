Названы самые безопасные автомобили в 2017 году

Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасные автомобили в 2017 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается на сайте организации, победители были выбраны в шести разных категориях в связи с тем, что невозможно оценивать автомобили разных классов с точки зрения безопасности.

При составлении рейтинга эксперты учитывали степень безопасности взрослых пассажиров и детей, безопасность пешеходов и систему "активной безопасности", которая подразумевает совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля. Всего в 2017 организация провела краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей автомобилей.

В представительском классе самым безопасным был признан Volkswagen Arteon.

В категории "компактный кроссовер" лучше всех в краш-тестах проявил себя Volvo XC60.

В категории "мини кроссовер" самым безопасным был признан Volkswagen T-Roc.

В В-классе (небольшие автомобили) Volkswagen Polo был признан самым безопасным.

В категории "компактвэн" эксперты назвали самым безопасным Opel Crossland X.

В категории "малый семейный автомобиль" самыми безопасными были признаны сразу две модели от Subaru — Impreza и XV.