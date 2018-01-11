Правительство Армении 11-го января провело очередное заседание, которое вел вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриэлян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Правительство Армении утвердило программу мероприятий и приоритетные проблемы на 2018 год.

Постановлением правительства Армении, с 1 апреля 2018 года будут запрещены импорт в республику и регистрация транспортных средств с правосторонним расположением руля. Правительство Армении одобрило проекты о внесении поправок в постановления правительства о временном запрете на импорт транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, от 28 июня 2007 года и 9 сентября 2010 года.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян отметил, что законом Республики Армения «Об обеспечении безопасности дорожного движения» на дорогах Республики Армения устанавливается правостороннее движение транспортных средств, и, исходя из этого, в Армении правила дорожного движения установлены для транспортных средств с левосторонним расположением руля.

«Кроме того, дорожные знаки, светофоры установлены с учетом восприятия для водителей транспортных средств с левосторонним расположением руля. Соответственно, эксплуатация праворульных транспортных средств представляет угрозу для дорожного движения, возникают риски ДТП»,- сказал он.

С учетом вышеперечисленного, проектами предусматривается запрет на импорт в Армению и регистрацию в РА транспортных средств с правосторонним расположением руля с 1 апреля 2018 года.

С учетом права владельцев уже импортированных в Республику Армения транспортных средств с правосторонним расположением руля на распоряжение своей собственностью, действующие автовладельцы, согласно проекту, могут свободно эксплуатировать, ставить на учет и перерегистрировать свои автомобили.

Вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян спросил, означает ли это, что владельцы уже импортированных в Республику Армения транспортных средств с правосторонним расположением руля не столкнутся с какими-либо ограничениями.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян заверил, что импортированные до 1 апреля транспортные средства могут свободно эксплуатироваться, ставиться на учет и перерегистрироваться.

Ваче Габриелян поинтересовался, существует ли статистика о возникших проблемах или данные проблемы рассматриваются чисто теоретически.

«Опасения, в первую очередь, существуют, исходя из действующего законодательства. Кроме того, согласно данным Полиции РА и страховых компаний, праворульные транспортные средства попадали в ДТП на 28% чаще», – сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян, добавив:

«Это серьезная цифра, и мы пошли на этот шаг, исходя из безопасности населения», – добавил министр.

«Прошу подготовить соответствующий законопроект, касающийся импортных регуляций, и представить в правительство на следующей неделе, чтобы незамедлительно отправить его в Национальное Собрание», – сказал вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриэлян.

В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков. Соответствующий проект законодательных поправок одобрен Правительством на заседании 11 января. Проект представил мэр Еревана Тарон Маркарян.

Согласно проекту, физические и юридические лица за первый случай нарушения правил проведения фейерверков будут оштрафованы на 1 млн. драмов, за второй случай – 2 млн. драмов. «На основании жалоб, поступивших от жителей столицы, предлагаем ввести ограничения на использование бытовых фейерверков. В частности, запретить проведение фейерверков в непосредственной близости от жилых домов и в неположенное время», - сказал мэр Еревана. Предлагается определить на каких именно территориях административных районов столицы и регионов будет дозволен запуск бытовых фейерверков, а в каких нет.

В частности, предусматриваются поправки в законы «О местных пошлинах и платежах», «О местном самоуправлении в городе Ереван», Кодексе об административных правонарушениях и ряде других законов.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Армении, использование пиротехники с 23:00 до 07:00 влечет административную ответственность. Ныне нарушителей должны штрафовать на сумму от 100 до 200 тыс. драмов.

Правительство Армении одобрило проект и уполномочило Фонд «Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци» передать 1711,47 кв м территории главного корпуса вуза (1-ая клиническая больница) общественной организации «Содействие раненым военнослужащим и военным инвалидам» сроком на 10 лет. Проект решения представил министр образования и науки Армении Левон Мкртчян. Территория будет передана сроком на 10 лет в безвозмездное пользование с целью создания Центра реабилитации раненых военнослужащих и военных инвалидов. По словам министра, Центр будет оборудован новейшими медицинскими технологиями и способен в день предоставить амбулаторное обслуживание 50 пациентам, а стационарное обслуживание – 20 пациентам. Уже идут ремонтные работы. Как сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян, программа осуществляется под покровительством президента Армении.

Правительство Армении на заседании 11-го января одобрило программу по отчуждению драгоценных изделий, металлов и камней из резервного фонда на 2018 – 2021 годы. Проект решения представил министр финансов Вардан Арамян.

По словам министра, драгоценные камни и изделия госказны не отчуждались с 1996 года, в результате чего накопилось довольно большое количество драгоценностей, которые с годами теряют свою актуальность и ценность. «Помимо этого, хранение данных изделий слишком дорого обходится. Поэтому назрела необходимость проведения публичных аукционов с целью сбыта неликвидных запасов резервного фонда», - отметил он.

Программа будет реализована агентством «Государственное казначейство драгоценных металлов и камней». Министр добавил, что в случае, если драгоценности не будут сбываться по установленной цене, их стоимость может снизиться, но не ниже минимальных международных цен. Вардан Арамян также отметил, что общественность будут периодически информировать о проведении данных аукционов и об их итогах.

В результате реализации программы Госказначейство приобретет высоколиквидные слитки в соответствии с госстандартами, которые со временем не потеряют своей ценности.

Всего из резервов будет продано 4712 искусственных камней, 1177 граммов ожерелий из искуственных камней, 256,3 карата изумрудов, 3575,76 карата алмазов, более 100 кг серебряных и золотых изделий. По проекту, их минимальная рыночная стоимость доходит до 1 млрд 533 млн драмов.

Уникальная зона отдыха и развлечений с ультрасовременными аттракционами появится в Ереване. Как передает «Арменпресс», правительство Армении одобрило на заседании 11-го января инвестиционную программу ООО "Парк групп" по строительству в Ереване крупной детской, молодежной и семейной зоны отдыха и развлекательного центра, по которой ООО "Парк групп" выделяется сроком на 99 лет участок земли около улицы Монте Мелконяна, с правом аренды и застройки.

Как отметил мэр Еревана Тарон Маргарян, представляя программу, ООО "Парк групп" намерен инвестировать в программу около 22 млн долларов и открыть 350 рабочих мест. По его словам, строительство зоны отдыха будет осуществляться на территории, прилегающей к улице Монте Мелконяна, площадью в 27,6 га (поблизости от торгового центра "Далма").

Указанная территория в данный момент считается лесополосой, однако не используется по назначению. По проекту, 70% территории будет озеленено, будет высажено более 2000 деревьев, цветников и зон озеленения.

Строительство соответствующей всем европейским стандартам зоны отдыха планируется завершить в течение пяти лет. На территории планируется также построить ультрасовременные аттракционы.



В течение трех месяцев будет завершен процесс оформления документов, а через пять лет состоится открытие зоны отдыха. Когда мы смотрим на эскиз, то понимаем, что зона отдыха будет соответствовать всем европейским стандартам,

В первый же год эксплуатации предполагается, что зона отдыха примет более 300 тысяч посетителей

Другие решения

Правительство Армении одобрило Национальный отчет о Дополненной Европейской социальной хартии.

Правительство Армении на заседании 11 января одобрило Национальный отчет о Дополненной европейской социальной хартии (отчетный период – 2013-2016 годы). Проект решения представил министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асарян.

Армения ратифицировала Дополненную хартию в январе 2004 года. Отчеты об исполнении Хартии представляются раз в два года.

Европейская социальная хартия – конвенция Совета Европы, закрепляющая ряд социальных прав человека. Принята она в 1961 году, вступила в силу в 1965 году. В 1996 году принята, а в 1999 году вступила в силу Дополненная Европейская социальная хартия.