Центр реабилитации раненых военнослужащих будет оборудован новейшими медицинскими технологиями

Правительство Армении одобрило проект и уполномочило Фонд «Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци» передать 1711,47 кв м территории главного корпуса вуза (1-ая клиническая больница) общественной организации «Содействие раненым военнослужащим и военным инвалидам» сроком на 10 лет. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 11-го января.

Проект решения представил министр образования и науки Армении Левон Мкртчян. Территория будет передана сроком на 10 лет в безвозмездное пользование с целью создания Центра реабилитации раненых военнослужащих и военных инвалидов. По словам министра, Центр будет оборудован новейшими медицинскими технологиями и способен в день предоставить амбулаторное обслуживание 50 пациентам, а стационарное обслуживание – 20 пациентам. Уже идут ремонтные работы. Как сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян, программа осуществляется под покровительством президента Армении.