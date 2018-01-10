Президент потребовал выяснить является ли рост цен результатом объективных процессов
Президент Армении Серж Саргсян надеется на строгий контроль за ростом цен. Помимо изложения причин роста цен, президент потребовал представить решения, направленные на смягчение последствий роста цен и всегда представлять общественности процессы на потребительском рынке. Как сообщает Арменпресс, об этом Саргсян сказал на совещании по вопросам роста цен на отдельные товары в стране и шагам по смягчению этих подорожаний.
«Уважаемые коллеги, я надеюсь, что параллельно новогодним праздникам, вы продолжали выполнять ваши служебные обязанности, а именно, продолжаете следить за рынком и процессами на этом рынке. В последнее время ценовые колебания некоторых продуктов на потребительском рынке стали предметом широких общественных дискуссий и беспокойств. Вот почему в своем интервью 12 декабря я затронул эту проблему, и ваша реакция показала, что эти колебания были в первую очередь связаны с колебаниями цен на эти продукты на международном рынке. Но прошел почти месяц, и у вас была возможность тщательно изучить этот процесс. Теперь я буду внимательно слушать анализ каждого из вас. Мы уточним причины», - сказал президент.
Президент Саргсян обратил внимание участников совещания на три обстоятельства: «Первое обстоятельство заключается в следующем: очевидно, что в Армении действуют рыночные отношения, и государство не вмешивается в процессы ценообразования, но мы обязаны создать конкурентную среду, которая является одним из ключевых факторов справедливого ценового регулирования. Во-вторых, у нас есть полный набор инструментов для изучения деятельности доминирующих хозяйствующих субъектов. И в-третьих, у нас есть много рычагов, чтобы выяснить, действительно ли колебания на рынках являются результатом объективных процессов или жадности бизнесменов».