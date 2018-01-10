Порт Поти в Грузии закрыт второй день из-за шторма

Потийский порт (регион Самегрело – Земо Сванети) со вторника закрыт из-за шторма, который достигает пяти баллов у берегов черноморского побережья Грузии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Sputnik Грузия капитан порта Вахтанг Тавберидзе.

"Шторм на Черном море достигает 4-5 баллов. Ветер постепенно стих, но волны пока сохраняются. Поэтому пока что операции по входу и выходу судов прекращены. Порт закрыли вчера в 14:00. Мы ожидаем улучшения погоды во второй половине дня", — сказал Тавберидзе.

Погода на территории Грузии резко ухудшилась во вторник. В большинстве районов страны выпали осадки, в горах в виде снега. Сила ветра местами превышала 30 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, погода сравнительно улучшится в четверг. Температура воздуха в низине составит 3-8 градусов тепла.





