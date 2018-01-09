Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам

Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении переговоров по военным вопросам, говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении для печати по итогам встречи высокопоставленных представителей КНДР и Южной Кореи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Юг и Север разделяют мнение о необходимости снижения нынешней военной напряженности и для урегулирования этой проблемы решили возобновить переговоры военных", — говорится в заявлении, опубликованном в южнокорейских СМИ.

Кроме этого, по данным телеканала, Южная Корея и КНДР условились провести переговоры на рабочем уровне по вопросам, связанным с предстоящими Олимпийскими играми в Пхенчхане. Также сообщалось, что КНДР отправит на Олимпиаду "делегацию высокого ранга".

Ранее YTN передавал, что Сеул и Пхеньян договорились восстановить работу военной линии экстренной связи. По словам заместителя главы южнокорейского министерства по делам объединения Чун Хэ Суна, ожидается, что официально линия заработает со среды: северокорейская сторона уже завершила все работы по технической поддержке, необходимые для ее восстановления.