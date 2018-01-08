Турецкая газета «Хурриет» пишет о книге «Арминэ: Ссылка горы Чарак», посвященной Геноциду армян
Турецкая газета «Хурриет» пишет о книге Мурада Аташа «Арминэ: Ссылка горы Чарак», посвященной Геноциду армян, которая недавно была опубликована в Стамбуле. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».
Автор - Мурад Аташ, воспротивившись линии официальных властей о том, что турки невиновны в произошедшем с армянами, показывает роль и вину властей Османской империи в Геноциде армян.
Мурад Аташ в своем интервью газете «Хурриет» сказал, что тема Геноцида армян вызвала его интерес еще в школьные годы, когда он написал реферат по этой теме, за что и был наказан учителем.
В дальнейшем Мурад Аташ изучал разноязычные источники по теме Геноцида армян, встречался с теми, кто его пережил и их наследниками.Главная героиня романа Мурада Аташа «Арминэ: Ссылка горы Чарак» - Арминэ, в романе через историю ее любви к Дживану рассказывается о судьбах, потерпевших крушение вследствие Геноцида армян.
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