8 января Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Ваче Чилингарян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Как сообщалось ранее, в одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении позиций АО Арцаха в районе 13:20 7-го января от выстрела противника погиб военнослужащий АО Арцаха Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р.Ведется расследование для выяснения деталей инцидента.