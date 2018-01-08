Израильский адвокат и Яир Аурон направили запрос в МИД по вопросу признания Геноцида армян

Израильский адвокат Эитай Мак и ученый Яир Аурон направили запрос в МИД Израиля по вопросу предоставления информации о возможном соглашении с Турцией и Азербайджаном в связи с непризнанием Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», особый запрос был направлен ими в адрес ответственного за обеспечение свободы информации МИД Израиля Арье Зини.

В запросе говорится о том, что Турция упорно отрицает Геноцид армян в Османской империи 1915 года, а Азербайджан, который находится в состоянии конфликта с Арменией по поводу вопроса НКР, стал союзником и адептом Турции в вопросе отрицания Геноцида армян.

«К сожалению, Израиль не признал официально Геноцид армян, несмотря на наличие в этой стране армянской общины и борьбе, ведомой академическими и общественными кругами. Кажется, что непризнани Геноцида армян связано с дипломатическими и военными отношениями между Израилем и Турцией, а также с отношениями недавнего времени с Азербайджаном»,- сказано в запросе.

Авторы напомнили, что еще в 2011 году, когда в комиссии по образованию Кнессета проходили слушания по вопросу Геноцида армян, прежний замминистра ИД Израиля Дени Аялон, прежний председатель комиссии по образованию Кнессета Алекс Миллер, а также ряд других официальных лиц однозначно сообщали азербайджанским СМИ, что Израиль не признает Геноцид армян, чтобы не ухудшить отношения с Азербайджаном.

Кроме того, Мак и Аурон свидетельствуют, что в последние годы Израиль стал прямым и косвенным защитником утверждений о так называемом «геноциде в Ходжалу», встав рядом с Азербайджаном и Турцией в этом вопросе.

Они констатируют, что международное сообщество единодушно в этом вопросе, а именно, что произошедшее в Ходжалу в феврале 1992 года не являлось геноцидом.

С учетом вышесказанного, адвокат Эитай Мак и ученый Яир Аурон потребовали предоставить им следующую информацию:

-Пакет любых документов о возможном соглашении с Турцией и Азербайджаном в связи с непризнанием Геноцида армян.

-Любая переписка по данному вопросу с представителями Турции и Азербайджана.

-Информация о встречах или контактах представителей МИД Израиля с представителями Турции и Азербайджана по данному вопросу.

-Вся документация МИД Израиля по данному вопросу – в свете сопротивления со стороны Турции и Азербайджана.