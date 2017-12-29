Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone

Американская корпорация Apple принесла в четверг извинения потребителям за то, что намеренно снижала скорость работы старых iPhone, и обещала никогда не поступать так впредь, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В комментарии сообщается, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, чтобы увеличить продолжительность работы батареи и избежать проблем с внезапными отключениями смартфонов.

В компании пообещали снизить стоимость замены батарей для старых моделей в США на 50 долларов (с 79 до 29). Кроме того, обновление iOS, которое выйдет в начале 2018 года, предоставит пользователям больше информации о состоянии аккумуляторов.