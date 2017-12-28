Анджелина Джоли и Брэд Питт продадут свой особняк

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили продать свой особняк в Лонг-Айленде, где они жили вместе до развода. Как сообщает International Business Times, поместье оценивается в 55 миллионов долларов.

В основном здании, построенном в тюдоровском стиле, есть восемь спален, кабинет, столовая, а также гостиная с камином. На территории также находятся два гостевых флигеля и чайный домик с видом на залив. У поместья имеется собственный причал, куда помещаются несколько лодок и яхта, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.