В Избирательный кодекс Армении вносятся изменения: будут предотвращены случаи голосования по принуждению

Правительство Армении одобрило законодательный пакет «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс», «О внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в закон «О референдуме» и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс». Как передает «Арменпресс», оответствующее решение принято на заседании правительства Армении 28-го декабря.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян, представляя законодательный пакет, сказал, что предлагается ввести в Уголовный кодекс Армении новый состав преступления, а именно, предусмотреть уголовное наказание за принуждение к проведению избирательной кампании или к отказу от участия в избирательной кампании. Кроме того, предлагается предусмотреть отягчающие обстоятельства данного преступления – использование служебной и иной зависимости лица, использование собственного служебного положения, применение насилия или угроза применения насилия, принуждение группой лиц, лишение свободы. Также предлагается запретить при выполнении должностных обязанностей использование в агитационных целях финансовых, информационных, материальных и человеческих ресурсов, территорий, транспортных и коммуникационных средств. «Злоупотребление служебным положением и административным ресурсом в нашем законодательстве уже отмечено, однако, по некоторым пунктам мы делаем новые предложения. Расширяется круг лиц, в отношении которых вводятся ограничения на участие в избирательной кампании. Запрет касается госслужащих, сотрудников государственных и местных органов самоуправления, медучреждений, учебных и дошкольных образовательных заведений, а также судей, прокуроров, сотрудников Полиции, Службы национальной безопасности, следственных органов, пенитенциарных учреждений, Службы принудительного исполнения судебных актов, военнослужащих, членов избирательных комиссий», - сказал миниатр юстиции Армении Давид Арутюнян. При этом запрет должен быть распространен также на сотрудников государственных и общинных учреждений и организаций, имеющих 20%-ое и более участие в уставном капитале данных учреждений.

Он попросил пятидневный срок на окончательные формулировки в указанном законодательном пакете, поскольку КС Армении признал одно из положений антиконституционным. Кроме того, Генеральная прокуратура Армении предложила ужесточить санкции за дачу предвыборных взяток.