Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

В Избирательный кодекс Армении вносятся изменения: будут предотвращены случаи голосования по принуждению


Правительство Армении одобрило законодательный пакет «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс», «О внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в закон «О референдуме» и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс». Как передает «Арменпресс», оответствующее решение принято на заседании правительства Армении 28-го декабря.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян, представляя законодательный пакет, сказал, что предлагается ввести в Уголовный кодекс Армении новый состав преступления, а именно, предусмотреть уголовное наказание за принуждение к проведению избирательной кампании или к отказу от участия в избирательной кампании. Кроме того, предлагается предусмотреть отягчающие обстоятельства данного преступления – использование служебной и иной зависимости лица, использование собственного служебного положения, применение насилия или угроза применения насилия, принуждение группой лиц, лишение свободы. Также предлагается запретить при выполнении должностных обязанностей использование в агитационных целях финансовых, информационных, материальных и человеческих ресурсов, территорий, транспортных и коммуникационных средств. «Злоупотребление служебным положением и административным ресурсом в нашем законодательстве уже отмечено, однако, по некоторым пунктам мы делаем новые предложения. Расширяется круг лиц, в отношении которых вводятся ограничения на участие в избирательной кампании. Запрет касается госслужащих, сотрудников государственных и местных органов самоуправления, медучреждений, учебных и дошкольных образовательных заведений, а также судей, прокуроров, сотрудников Полиции, Службы национальной безопасности, следственных органов, пенитенциарных учреждений,  Службы принудительного исполнения судебных актов, военнослужащих, членов избирательных комиссий», - сказал миниатр юстиции Армении Давид Арутюнян. При этом запрет должен быть распространен также на сотрудников государственных  и общинных учреждений и организаций, имеющих 20%-ое и более участие в уставном капитале данных учреждений.

Он попросил пятидневный срок на окончательные формулировки в указанном законодательном пакете, поскольку КС Армении признал одно из положений антиконституционным. Кроме того, Генеральная прокуратура Армении предложила ужесточить санкции за дачу предвыборных взяток. 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации