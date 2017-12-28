Уверенно и с верой восстановить то, что разрушено: Жирайр Реиссян – о потерях армянской общины в Сирии

Уверенно и с верой восстановить то, что разрушено: депутат парламента Сирии армянского происхождения Жирайр Реиссян, подводя итоги 2017 года, рассказывает о ситуации в Алеппо, о процессах его восстановления. В беседе с «Арменпресс» он рассказал о трудном, но полном положительных развитий годе. Жирайр Реиссян считает важным событием освобождение Алеппо еще в декабре 2016 года, что внушает надежду на положительные развития. Следующее положительное событие - освобождение Дер-Зора, что имеет важное значение для армянского народа в качестве места паломничества.

«Армянский комплекс в Дер-Зоре, как и многие другие постройки, стал мишенью терактов, однако и в Алеппо, и в других местах мы полны решимости и полны веры в то, что должны восстановить все разрушенное. На деле мы не можем сказать, что война окончательно завершена, однако были победы и достижения, можно сказать, что сгустившиеся над Сирией тучи рассеиваются»,- сказал депутат парламента Сирии армянского происхождения Жирайр Реиссян.

Рассказывая о ситуации в Алеппо, он отметил, что картина, по сравнению с предыдущими годами, несколько изменилась. На сегодня здесь частично восстановлено электроснабжение, водоснабжение более регулярное. «За воду мы больше не тревожимся, будем надеяться, что перебои не возобновлятся. В городе почти нет военизированных порядков, жизнь возвращается в обычное русло. Есть экономические трудности, однако народ и власть едины. Сейчас вывозятся обломки и мусор с руин, можно сказать, что начался этап реконструкции города. Люди потихоньку восстананвливают свои дома, рабочие места. Вскоре процесс пойдет увереннее»,- сказал депутат парламента Сирии армянского происхождения Жирайр Реиссян.

По его словам, армянская община подсчитала потери и убытки, и поэтапно приступает к восстановлению армянских учреждений. Пострадало здание знаменитого лицея «Карен Еппе», однако сейчас оно частично восстановлено, ученики приступили к занятиям. Вскоре будет восстановлен второй флигель.

Дороги, в общем, безопасны, «сюрпризы» встречаются редко, армянская жизнь в Алеппо идет своим путем, работают клубы, союзы, очаги культуры, хотя они действовали и в самые трудные времена.

«Армянские школы церкви не закрыли двеи и в годы войны, можно сказать, что национальная жизнь не отступала. Сейчас армянские центры начали действовать активно, особенно в праздники: город несколько приукрасился к Новому году, армянские клубы оживились»,- сказал депутат парламента Сирии армянского происхождения Жирайр Реиссян.

По его словам, что касается передвижения местного армянского населения после освобождения Алеппо, некоторые возвратились, некоторые – в процессе. Возвращаются переместившиеся в другие районы страны, в Ливан, Армению, западные страны. Как сказал депутат парламента Сирии армянского происхождения Жирайр Реиссян, он уверен, что со временем возвратившихся станет больше.

Анна Гзирян