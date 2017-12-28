Разработка смелой антикоррупционной программы, строительство новых ИТУ, внедрение электронных систем: интервью Давида Арутюняна

В беседе с «Арменпресс» министр юстиции Армении Давид Арутюнян представил шаги, направленные на борьбу с коррупцией, результаты в пробационной системе, работу, ведомую по части ремонта и строительства ИТУ, программы по внедрению новых электронных систем, а также детали новых законодательных процессов.

- Г-н Арутюнян, в последние годы в Армении было принято множество законово профилактического характера. Есть ли определенные успехи в борьбе с коррупцией, какие прогнозы на будущее, с учетом последних поручений премьер-министра Карена Карапетяна по разработке новой, смелой антикоррупционной стратегии?

- В последние годы проведена гигантская работа в деле борьбы с коррупцией. Еще в декабре 2016 года был принят закон о внесении дополнений в УК Армении,вошедший в силу с 1-го июля 2017 года, о криминализации незаконного обогащения. 9-го июня 2017 года был принят закон о создании комиссии по профилактике коррупции, которая будет иметь самостоятельный состав сотрудников, будет финансироваться из госбюджета, будет иметь гарантии независимости. 9-го июня 2017 года был принят закон о госслужбе, в котором расширен состав лиц, обязаных представлять декларации о доходах, учснен состав сопряженных с ними лиц, внедрен институт декларации интересов: все это повысит отчетность перед обществом. Разработано также множество других законов, подзаконных актов, которые составляют основу комплексной борьбы с коррупцией.

- В Армении есть определенные проблемы в связи с условиями в зданиях, где размещаются ИТУ. Какие шаги в этом направлении предпринимает Министерство юстиции Армении?

- Министерство юстиции Армении разработало и представило в правительство Армении стратегию в системе ИТУ на 2018-2038 годы, вкупе с программой мероприярий по ее осуществлению. Цель этих программ – улучшение условий содержания лиц, отбывающих наказание в ИТУ, приведение их в соответствие с международными стандартами и пр.

- Министерство юстиции Армении предприняло также шаги по внедрению электронных технологий в системы управления. Каковы результаты?

-В 2016 был создан единый сайт www.e-draft.am , который позволяет организовать общественное обсуждение законодательных проектов в сети, что обеспечивает причастность гражданского общества к законодательному процессу.

Сейчас внедрена и проходит пилотную стадию горячая линия - www.e-hotline.am , обеспечивающая прозрачность и общественную подотчетность деятельности Министерства юстиции Армении.

Внедрен сайт www.e-apostille.am , где он-лайн можно представить обращение для получения апостильного заверения документов, сайт также позволяет странам, куда представляются такие документы, проверять их действительность он-лайн.

Разработано и внедрено множество других сайтов, позволяющих лучше организовать работу служб Министерства юстиции Армении.





Интервью – Карена Хачатряна

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